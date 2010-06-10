Marmara Üniversitesi'nde rektör adayları seçimi

T24 - Marmara Üniversitesi Rektörlük Adayları Seçimi, 10 Haziran saat 10:00’da Haydarpaşa Yerleşkesi Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar Konferans Salonu’nda yapıldı. Oy sayımı saat 17:00’de başlayacak olan seçimin sonuçları ise, gece saat 12:00’ye doğru açıklanacak.





Rektör adayı belirleme seçimlerinin sonuçları açıklandıktan sonra en çok oy alan üç adayın ismi 14 Haziran’da Yükseköğretim Kurulu’na gönderilecek. Rektör Adayları İnceleme Komisyonu Çalışması 15–23 Haziran, Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı 24 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sonuçlar, 28 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak.





Belirlenen adayların isimleri ise şöyle;





Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur,



Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akalın,



Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şemsi Burhanettin Altan,



Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Zafer Gül,



Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Günal,



Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Samastı,



Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yaşlak





Yazı: Şerife Türk (MİHA)





