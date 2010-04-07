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Yaşam

Marmara Üniversitesî'nde kavga

07 Nisan 2010 03:00

T24- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 öğrenci yaralandı.


Karşıt görüşlü öğrenci grupları arasındaki gerginlik öğle saatlerinde kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 öğrenci başlarından yaralandı. Yaralı öğrencilerden biri arkadaşları tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Diğer yaralı öğrenci ise ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Gerginliğin sürdüğü okula takviye polis ekipleri sevkedildi. Olaylarla ilgili de 3 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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