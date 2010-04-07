Marmara Üniversitesî'nde kavga

T24-



Karşıt görüşlü öğrenci grupları arasındaki gerginlik öğle saatlerinde kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 öğrenci başlarından yaralandı. Yaralı öğrencilerden biri arkadaşları tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Diğer yaralı öğrenci ise ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Gerginliğin sürdüğü okula takviye polis ekipleri sevkedildi. Olaylarla ilgili de 3 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.