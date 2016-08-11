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15 Temmuz Darbe Girişimi

Marmara Üniversitesi’nde 88 personel görevden uzaklaştırıldı

43 kişi akademisyenlikten çıkarılmak üzere YÖK’e bildirild

11 Ağustos 2016 21:41

Marmara Üniversitesi’nde darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ operasyonları  kapsamında 88 personel görevden uzaklaştırıldı. 43 kişi için akademisyenlikten çıkarılmak üzere Yüksek Öğretim Kurumu’na bildirildi.

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

"15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından girişilen darbe teşebbüsü sonrasında, Marmara Üniversitesi’nde 88 personel görevden uzaklaştırıldı. 43 personel ise akademisyenlikten çıkarılmak üzere Yükseköğretim Kurulu’na bildirildi. Ayrıca 27 personel hakkında da adli ve istihbari birimlerden bilgi talebinde bulunuldu. FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele kapsamında üniversite bünyesinde inceleme ve değerlendirme çalışmalarımız devam etmekte olup, edinilen bilgiler ışığında gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır." 

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