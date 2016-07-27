T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Marmara Üniversitesi'nde 84 personel görevden alındı

Üniversiteden konuyla ilgili açıklama yapıldı

27 Temmuz 2016 17:53

TSK içerisindeki cunta askerlerin darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Marmara Üniversitesi'nde 84 personel görevden uzaklaştırıldı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada 'anayasal düzene karşı yapılan darbe teşebbüsü sonrasında 657 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) yürürlüğe girdiği' ifadelerine yer verildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, KHK hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararlarına istinaden, üniversitede görevli 84 akademik ve idari personelin görevden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan karara göre, FETÖ/PDY ile bağı, iltisakı veya irtibatı mevcut ya da anılan örgüte destek veya müzahereti bulunduğu şüphesi bulunan üniversite personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. ve 140. maddeleri çerçevesinde açığa alındı." dendi.

ETİKETLER

Marmara Üniversitesidarbegörevden uzaklaştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24