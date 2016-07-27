Marmara Üniversitesi'nde 84 personel görevden alındı

TSK içerisindeki cunta askerlerin darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Marmara Üniversitesi'nde 84 personel görevden uzaklaştırıldı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada 'anayasal düzene karşı yapılan darbe teşebbüsü sonrasında 657 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) yürürlüğe girdiği' ifadelerine yer verildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, KHK hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararlarına istinaden, üniversitede görevli 84 akademik ve idari personelin görevden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan karara göre, FETÖ/PDY ile bağı, iltisakı veya irtibatı mevcut ya da anılan örgüte destek veya müzahereti bulunduğu şüphesi bulunan üniversite personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. ve 140. maddeleri çerçevesinde açığa alındı." dendi.