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Marmara Üniversitesi'nde "referandum" protestosu

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KUZEY Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan referandum, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde bir grup öğrenci tarafından protesto edildi

21 Eylül 2017 18:29

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KUZEY Irak\'ta 25 Eylül\'de yapılması planlanan referandum, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi\'nde bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Bölgede ikinci bir İsrail\'in oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden öğrenciler, Türkiye\'nin somut adımlar atarak referandumu durdurmasını istedi.
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi\'nde ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan grup, \"Ne Mutlu Türküm Diyene\" ve \"Kerkük Türktür Türk Kalacak\" şeklinde slogan attı. Grup üzerinde \"Ankara\'yı Irak\'a Teslim Etmeyiz, Bu Topraklarda Terör Devleti Kurulmasına İzin Vermeyiz, Kerkük Düşerse Türkiye Düşer\" yazılı pankart açtı.
Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Anıl Solmaz, \"Bugün Kerkük\'te yaşananlar uzunca bir süredir oynanan oyunun devamıdır. ABD 90\'lı yıllarda bölgeye geldiğinden beri amacı milli devletleri bölmek ve kukla devletler yaratmaktır. Kerkük ve Musul\'da yaşananlar Irak\'ın bölünme sürecinin devamıdır. Bölgedeki milli devletleri bölerek ikinci İsrail oluşturulması planlanmaktadır. Bu yüzden Irak\'ın bütünlüğü Türkiye\'nin bütünlüğüdür. Kuzey Irak referandumundan sonra PYD/PKK terör kantonları da önlerine referandum kararı koymuştur. Buradaki amaç Ortadoğu\'nun enerji kaynaklarını Akdeniz\'e taşıyacak bir terör devleti kurmaktır. Bu terör devletinin kurulmasının engellemek Türkiye\'nin ve bölge ülkelerinin somut adımlarıyla sağlanacaktır\" dedi.

(FOTOĞRAF)

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