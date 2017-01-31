Marmara Üniversitesi'nde 15 akademisyene 'FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

Marmara Üniversitesi'ndeki 'FETÖ' soruşturması sonucunda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu tutuklu 15 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianameye göre, örgüt yüksek lisans, doktora ve ALES sınavlarında çaldığı sorular sayesinde üniversitelere 2002-2013 yılları arasında 8500 civarında akademisyeni üniversitelere yerleştirdi, Türkiye'de 17 üniversite kurdu.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından 'FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Marmara Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik tamamlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere yer verildi.

"FETÖ, Türkiye'de 17 üniversite kurdu"

İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçlarına ulaşabilmek için üniversitelerde katı bir şekilde örgütlenme içine girdikleri ve Türkiye'de bizzat örgüt tarafından kurulup faailiyete geçirilen 17 üniversitenin bulunduğu belirtildi. Bu üniversitelerin de 23 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan kararname ile kapatıldığı kaydedildi.

"FETÖ'nün yurt dışındaki özel üniversiteleri"

Yine iddianamede, 'FETÖ'nün yurtdışında faaliyet gösterdiği üniversitelere de yer verildi. İddianameye göre söz konusu üniversiteler şöyle; Amerikan İslam Üniversitesi ve Uluslararası Virginia Üniversitesi, Arnavutluk / Bedir Üniversitesi, Azerbaycan / Kafkas Üniversitesi, Gürcistan / Uluslararası Karadeniz Üniversitesi, Kazakistan / Süleyman Demirel Üniversitesi, Kırgızistan / Atatürk-Alatoo Üniversitesi, Türkmenistan / Halkara Türkmen -Türk Üniversitesi, Romanya / Güneydoğu Avrupa Lumina Üniversitesi, Bosna-Hersek / Burç Üniversitesi, Irak / Işık Üniversitesi.

"Kamu üniversitelerinde örgütlendiler"

İddianamede FETÖ'nün özel üniversteler dışında ele geçirmek için kamu üniversitelerinde de örgütlendikleri belirtilerek, "Üniversitelerde; üniversite, fakülte, yüksekokul ve enstitü imamları olarak yapılanmış olup, bu bünyeler içerisindeki örgüt üyeleri bu imamlara bağlı olarak örgütsel faaliyet yürütmüşlerdir. Üniversitelerde okuyan öğrenciler için örgüt tarafından öğrencilerin kaldığı evler ve yurtlar tahsis edilmiş, bu evler ve yurtlarda öğrenci abileri ve ablaları tarafından örgütsel eğitim verilip, denetime tabi tutulmuşlardır" denildi.

"11 yıl içinde 8 bin 500 akademisyen yerleştirildi"

Örgütün akademik kadrolara kendi mensuplarını yerleştirmek için Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı (ALES) sorularını ele geçirdiği ve örgüt üyelerine sızdırdığı belirtilen iddianamede örgütün çalınan bu sorular sayesinde kamu üniversitelerine 2002-2013 yılları arasında 8500 civarında akademisyen yerleştirildiğinin tahmin edildiği ifade edildi.

İddianamede ÖSYM verilerine de yer verildi. Buna göre, 2005'de ALES sınavına giren 226 bin adayın yüzde 0,1'i soruları tam ya da 2 eksik ile tamamlarken, 2009 yılında sınava giren 226.000'e yakın adaydan yüzde 9'unun tam puan aldığı, yanlızca 2 yanlışı olan aday sayısının 20.290 olduğu tespitine yer verildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından FETÖ ile irtibatı bulunan akademik personel hakkında bilgi istenmesi üzerine, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen liste üzerine soruşturmanın başlatıldığı hatırlatılan iddianamade, haklarında delil toplanan 15 şüheli hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Diğer şüphelilerin dosyasının ise ayrıldığı kaydedildi.