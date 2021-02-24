Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü'nün “N Marka” adlı online eğitiminin kesinleşen isimleri açıklandı

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü, 1-11 Nisan tarihleri arasında “N Marka” adı altında, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği ve Türkiye’nin lider markalarının üst düzey yöneticilerini online platformda ağırlayacağı organizasyonun programını açıkladı.

T24'ün de basın sponsoru olduğu, N Marka etkinliği ile her yıl seçkin konuşmacı ve katılımcıları buluşturarak, yeni nesil marka kavramını ele alarak gündeme uygun konu başlıklarıyla, markalaşma ile ilgili her türlü probleme değinilmesi amaçlanıyor.

'N Marka'21 online etkinliğine katılımı kesinleşen konuşmacılar şöyle:

-Petrol Ofisi CMO Beril ALAKOÇ (4 Nisan 18.00-19.00)

-LC Waikiki Deputy CEO Ömer Barbaros YİŞ (8 Nisan 18.00-19.00)

-ALICE İstanbul CEO Tolga ALİŞOĞLU (7 Nisan 20.00-21.00)

-MNG Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden (10 Nisan 18.00-19.00)











