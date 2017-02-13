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Eğitim

Marmara Üniversitesi SBF'de istifa

Prof. Demirel, istifasını bir mesaj ile duyurdu

13 Şubat 2017 22:01

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Demirel istifa etti.

Duvar’dan Nurettin Öztatar’ın haberine göre, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 330 akademisyenin ihraç edilmesine tepkiler devam ederken, Marmara Üniversitesi’nden bir istifa haberi geldi.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Demirel görevinden ayrıldığını “Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği ve Disiplin Kurulu Başkanlığı görevlerimden bugün istifa ettim. Bilginize” dedi.

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