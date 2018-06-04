Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'nün kapatılması protesto edildi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün 25 Mayıs’ta YÖK tarafından kapatılmasının ardından “okulsuz” kalan müzik bölümü öğrencileri, kararı müzikleri ile protesto etti.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü “yer sorunu” gerekçe gösterilerek 25 Mayıs Cuma günü YÖK tarafından kapatıldı. Bunun üzerine harekete geçen müzik bölümü öğrencileri karara karşı seslerini duyurmak amacıyla, diğer bölümlerdeki öğrencilerin alkışları eşliğinde Acıbadem Kampüsü’nün bahçesinde toplandı. Farklı sınıflardaki müzik bölümü öğrencileri, kararı müzikleriyle protesto etti. Protestonun sonunda ortak duyuru okundu.

Müzik bölümü öğrencisi Pınar Genç "Bu senenin başında kampüsümüzü Marmara Üniversitesi’nden alıp Sağlık Bilimleri Üniversitesine verdiler. Bize de bunun üzerine gidebileceğimiz başka bir yer göstermediler. ‘Kampüsten çıkın!’ Söyledikleri tek şey bu. Bölümü kapatırken gösterdikleri gerekçe ‘yer olmamasıydı’ Mevcut öğrencilerin mağduriyetini hiç önemsemediler. Rektör yardımcısı, bir üniversitede iki tane aynı bölümün olması saçma olur şekline bir açıklama yaptı. Müzik öğretmenliği ve müzik bölümü farklı amaçlara hizmet eden iki bölüm. Müzik öğretmenliği öğretmen yetiştirmek için kurulmuş bir bölümken, müzik bölümü müzisyen yetiştirmek için kurulmuştur. Böylesine ayrı çalışma alanları olan iki ayrı yapının bir sayılması, hatta gereksiz görülmesi anlaşılabilir değildir. Ne rektörlükten ne öğretim elemanlarından resmi bir açıklama alamıyoruz. Böyle olunca da biz mağdur oluyoruz. Şu an öğrenciler olarak sosyal medya ve haber bültenlerinde sesimizi duyurma çalışıyoruz. Bize yapılan bu adaletsizliğin yalnızca bizim bölümle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu işler biz dur demezsek böyle bir başlıyor ve devamı geliyor” dedi.

Müzik bölümü mezunu Irmak Göğüş ise "Sorunlara bir çözüm üretmiyorlar. Çözüm üretmek yerine bölümümüzü kapatıyorlar bizim isyanımız buna. Bölüm kapansa da kapanmasa da bizler mağdur oluyoruz. Bölüm açıkken son iki-üç yılda da gördük. Mezun olacak öğrencinin keman hocası yok. Haydarpaşa Kampüsünden çıkartılmamız, Nişantaşı Kampüsünün satılması, İstanbul Üniversitesi’nin bölümlerinin başka bir üniversiteye geçmesi, Marmara Müzik'in kapatılması ile bu böyle devam ederse ileride üniversitelere yönelik saldırılar daha da kolaylaşacaktır. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada yemekhane, kütüphane gibi en temel haklardan bile yararlanamadıkları vurgulanırken "Müzik bölümü öğrencileri olarak yoğun çalışma, büyük emek ve hayallerle yetenek sınavıyla kazandığımız ve aynı bizler gibi bu yıl bölümümüze girmek için çalışan arkadaşlarımızın umutları da yok edilmiştir" denildi. Öğrenciler "Bu kadar büyük bir azimle üretmeye ve sanata katkıda bulunmaya çalışan bizlerin eğitim hakkının elinden alınması utanç vericidir. Bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması ve daha fazla kişinin mağdur olmaması için bu dönemde sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen sesimize kulak verin" çağrısında bulundu.