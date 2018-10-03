Marmara Üniversitesi, Fransa'da ilahiyat fakültesi açacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fransa'nın Strasburg şehrinde ilahiyat fakültesi açmak için çalışmalara başladı. Marmara Üniversitesi'ne bağlı olarak açılması planlanan ilahiyat fakültesiyle ilgili karar, dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, aralarında Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan ile Yahudi ve Hıristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan Kuran karşıtı bildirinin ardından Türkiye’deki üniversitelerde Fransızca eğitimi veren bölümlerin yarısını kapatma kararı alan YÖK, Fransa’da ilahiyat fakültesi kurulmasını kararlaştırdı.

Erdoğan’ın talimatıyla Strasbourg’da 2012 yılında açılan ancak eğitimine ara veren İstanbul Üniversitesi’ne bağlı ilahiyat fakültesinin yerine Marmara Üniversitesi’ne bağlı yeni bir ilahiyat fakültesi kurulmasına karar verildi.

Strasbourg’da açılacak ilahiyat fakültesi Resmi Gazete’de, “2547 sayılı Kanunun ek 39’uncu maddesi gereğince Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Strasbourg’da İlahiyat Fakültesi’nin kurulmasına karar verilmiştir” ifadesiyle duyuruldu. Kararda Erdoğan'ın imzası bulunuyor.