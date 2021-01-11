Marmara Üniversitesi akademisyeninden Cem Yılmaz filmlerine 'din ve değerler' incelemesi: Kadınlar dekolteli, mini etekli ve göbek bölgeleri açık kıyafetler giymektedir

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Sarımsakçı Akar, Cem Yılmaz’ın G.O.R.A, A.R.O.G ve Arif V 216 filmlerini ‘din ve değerler’ açısından inceleyip bir makale yayınladı.

Filmlerde cinselliğin, dekoltenin yoğun olarak kullanıldığı, eşcinselliğe yer verildiği, ibadetlere ise hiç yer verilmediği savunuldu. Filmlerin toplum üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtildi. Filmde, “Arif” karakterinin gençleri kötü yola teşvik ettiği iddia edildi. Yılmaz'ın bu filmlerinde, “Evrim Teorisi'ni kabul etmediği” vurgusunun da yer aldığı makalede, bu filmlerde kaç kere, “Allah, Selamün Aleyküm” gibi dini kavramlara yer verildiği de tek tek sayıldı.

"Kadınlar dekolteli, mini etekli ve göbek bölgeleri açık kıyafetler giymektedir"

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Haziran'da yayınlanıp akademik dergilere de giren o makaleden bazı bölümler ise şöyle: “İncelenen filmlerde inançla ilgili iletilere nadiren yer verildiği görülmektedir. Allah inancı, G.O.R.A.'da samimi bir şekilde besmele çekilmesi ve dua edilmesi şeklinde yer almaktadır. A.R.O.G. filminde evrim teorisi Arif'in ağzından sorgulanmış ve filmin sonunda ise evrim teorisini reddeden noktaya gelinmiştir. Peygamber, melek ve kader inançlarına ilişkin iletiler ima ile birkaç sahnede bulunmaktadır. Ancak fal bakma, nazar boncuğu, kahinlik ve batıl inançlar daha çok yer bulmuştur. Ayrıca, filmlerde ibadet ile ilgili iletilere ima ile dahi olsa yer verilmemiştir. Filmlerde karşımıza çıkan en problemli konuların başında cinsellik ile ilgili iletiler gelmektedir. Filmlerinde kadınlar dekolteli, mini etekli ve göbek bölgeleri açık kıyafetler giymektedir. Cinsel içerikli sözler, günlük yaşamın bir parçası olarak kullanılmaktadır.”

"Eşcinsel davranışlara yoğun bir şekilde yer verilmektedir"

Makalede şu ifadeler yer aldı: Arif V 216 filminde, eşcinsel davranışlara yoğun bir şekilde yer verilmektedir. Özellikle, Zeki Müren'in olduğu sahnelerde ve Arif meşhur olduktan sonra Zeki Müren'le özdeşleşen kıyafetler giydiği sahnelerde eşcinselliğe atıfta bulunulmaktadır. Benzer şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet unsurlarına da Cem Yılmaz, filmlerinde yoğun bir şekilde yer verilmektedir.

Şiddete eğilim

Özelikle psikolojik şiddet unsurları sık bir şekilde karşımıza çıkmakta ve bunlar genellikle filmin kahramanı Arif karakteri tarafından sergilenmektedir. Şiddetin yanı sıra alkol, sigara ve bahis gibi kötü alışkanlıklar da genellikle Arif karakteri tarafından modellenmekte ve teşvik edilmektedir. Seyircinin en çok özdeşim kurduğu karakterin filmin kahramanı olduğu düşünüldüğünde Arif karakterinin şiddete sık sık başvurması, kötü alışkanlıklar sergilemesi ve olumsuz davranışlarda bulunması önemli bir problemdir. Özellikle genç seyirciler özdeşim kurdukları karakterlerin davranışlarını model almaktadırlar.