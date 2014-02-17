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Marmara Üniversite'nde arbede yaşandı

Gezi Parkı eylemlerine destek veren öğretim üyelerine ceza verilmesini protesto eden grubun yaptığı basın açıklamasının ardından Marmara Üniversitesi'nde arbede yaşandı

17 Şubat 2014 16:54

Gezi Parkı eylemlerine destek veren öğretim üyelerine Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Yusuf Devran'ın talebiyle başlatılan soruşturma sonucunda verilen cezayı protesto etmek için yapılan açıklama sonrası Marmara Üniversitesi'nde arbede çıktı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Eğitim-Sen'in gerçekleştirdiği greve katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açıldığı öne sürülen 11 araştırma görevlisine destek vermek için yapılan Nişantaşı'ndaki Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde toplanan grup açıklama yaptı.

Açıklamaya CHP milletvekilleri Şafak Pavey ve Aykut Erdoğdu, HDP'li milletvekilleri Levent Tüzel ve Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul destek verdi. KESK ve Eğitim-Sen'in ortak düzenlediği eyleme, "İTÜ Asistan Dayanışması" da yayınladığı bir bildiri ile destek verdi.


Arbede çıktı

 

Basın açıklamasının ardından içeriye girmek isteyen bazı öğrenciler başka fakülteden geldikleri gerekçesiyle okula alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Grup içerisinde bazı kişiler ellerinde bulunan soda şişelerini güvenlik görevlilerine fırlattı. Yaşanan arbede bazı sendika üyelerinin araya girmesiyle sona erdi. Olaylar nedeniyle bir süre okula kimse alınmadı.

 

Dekan Yusuf Devran talep etmişti

 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Yusuf Devran, KESK eylemine katılan ve Gezi eylemlerine destek veren öğretim görevlileri hakkında soruşturma açılması talep etmişti. Bu talebi değerlendiren rektörlük, KESK'in 4-5 Haziran 2013 tarihlerinde yurt çapında düzenlediği iş bırakma eylemine katılan Eğitim-Sen üyesi sekiz araştırma görevlisine 24 ay kademe durdurma cezası vermişti

 

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