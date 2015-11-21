Marmara lodosa teslim oldu

Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu, Türk Hava Yolları'nın (THY) da lodos nedeniyle bugün ve yarın yapacağı birçok seferi iptal etti. Üsküdar'da Libadiye Caddesi'ndeki bir otel inşaatında 15'inci katındaki tahta iskele, lodosun etkisiyle uçarak yoldan geçen 3 aracın üzerine düştü. Araç sürücülerinden biri yaralandı. Mahmutbey – Mecidiyeköy metro hattı inşaatının hemen yanında yapımı devam eden BEDAŞ binasının inşaat iskelesi metro şantiyesinin üzerine düştü. İnşaatta o sırada kimsenin olmaması büyük tehlikeyi önledi.

Lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti. İDO'nun -arabalı vapur, hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde de iptaller oldu. Sirkeci- Harem arabalı vapur seferleri yapılamadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

08:35 Bostancı-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

08:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

09:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü

11:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

11:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

15:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

18:30 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

18:30 Yalova / Kartal - Bostancı Deniz Otobüsü

18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot

18:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

19:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

19:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

19:45 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

19:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

19:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

20:15 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

20:15 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

21:30 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

21:30 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

21:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

21:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

(YARIN) 07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri de (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 10.45'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) seferleri programdan kaldırıldı. BUDO'nun saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamadı.

THY'nin 72 seferi iptal

İstanbul'da etkili olan lodos hava trafiğinde de aksamalara neden oluyor. Türk Hava Yolları (THY) lodos nedeniyle bugün ve yarın iç ve dış hatlarda yapacağı 72 seferini iptal etti.

Lodos, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konvoyunu köprü üzerinde yavaşlattı

Atatürk Havalimanı'na inen uçaklar lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. Uçaklardan bazılarının iniş sırasında yalpaladığı görüldü.

THY'den yapılan açıklamada 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beklenen kuvvetli lodos sebebi ile bazı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, "Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

Lodos iskeleyi ağaçların üzerine düşürdü

Üsküdar Libadiye Caddesi'ndeki bir otel inşaatında 15'inci katındaki tahta iskele, lodosun etkisiyle uçarak yoldan geçen 3 aracın üzerine düştü. Araç sürücülerinden biri yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BEDAŞ'ın iskelesi inşaata düştü

Mahmutbey – Mecidiyeköy metro hattı inşaatının hemen yanında yapımı devam eden BEDAŞ binasının inşaat iskelesi metro şantiyesinin üzerine düştü. İnşaatta o sırada kimsenin olmaması büyük tehlikeyi önledi.

Temizlik işçilerinden lodos mesaisi

Meteroloji Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısından başlayarak etkisini arttıran rüzgarın bugün ve yarın etkili olacağını zaman zaman saatteki hızının 70-90 kilometre/saati bulacağını bildirdi. Bölgede deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkileyen lodos, temizlik işçilerini de zor durumda bıraktı. Lodosun etkili olduğu ilçelerden Avcılar’da sonbaharın etkisi ile sararıp kuruyan yapraklar cadde, kaldırım ve parkları kapladı.

Avcılar Belediyesi’nce Merkez Mahallesi’nde görevlendirilen 13 kadın temizlik işçisinden Birsen Şenocak, arkadaşları ile birlikte günün ilk ışıkları ile birlikte çöplerin yanı sıra her zamankinden fazla düşen yaprakları toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Kabatepe-Gökçeada iptal

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki seferler bugün ve yarın geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından iptal olan seferlerin normale döneceğini, diğer hatlarda ise aksama olmadığını bildirdi.

Saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arasında bugün yapılması planlanan feribot seferleri de durduruldu.

Meteoroloji uyardı

Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Çanakkale, Antalya, Balıkesir'in batı ilçeleri, Burdur'un doğu ilçeleri ve Isparta'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde, güneşlenme ve güneyli rüzgarla birlikte 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetlice (30-50 km/s), Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.