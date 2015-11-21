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Yaşam

İDO ve THY seferlerine lodos engeli

Türk Hava Yolları 28 seferin iptal edildiğini dün duyurmuştu

21 Kasım 2015 10:32

Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerin iptal olduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) da lodos nedeniyle bugün yapacağı 28 seferin iptal edildiğini dün duyurmuştu.

İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

07:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:00 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
08:35 Bostancı-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
08:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
09:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
11:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü
11:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

THY'nin 28 seferi iptal

THY'nin resmi internet sitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, “21 Kasım'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beklenen kuvvetli lodos sebebiyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

İşte THY'nin iptal edilen seferleri:

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