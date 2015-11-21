İDO ve THY seferlerine lodos engeli

Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerin iptal olduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) da lodos nedeniyle bugün yapacağı 28 seferin iptal edildiğini dün duyurmuştu.

İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

07:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:00 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

08:35 Bostancı-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

08:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

09:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

11:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü

11:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

THY'nin 28 seferi iptal

THY'nin resmi internet sitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, “21 Kasım'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beklenen kuvvetli lodos sebebiyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

İşte THY'nin iptal edilen seferleri: