Marmara lodos ile ısınacak

T24 - Lodosun etkisiyle hafta sonunda hava sıcaklıkları Bursa ve Balıkesir'de 11, Yalova'da ise 13 dereceye kadar kadar çıkacak.





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geceyi oldukça soğuk geçiren Bursa'da en düşük sıcaklık eksi 6,4, Balıkesir'de eksi 4,4 ve Yalova'da ise eksi 2,8 derece olarak gerçekleşti.





Karasal iklime yakın olduğu için geceyi, eksi 13,2 derece olarak ölçülen Uludağ'dan bile daha soğuk geçiren Yenişehir ilçesinde ise sıcaklık eksi 14,8 dereceye kadar düştü.





Bugün gündüz sıcaklığının 2 derece olarak beklendiği Bursa'da cuma günü Marmara'da başlayacak ve cumartesi etkisini artıracak lodosla birlikte hafta sonu hava sıcaklığı 11 dereceye kadar çıkacak.





Balıkesir'de gündüz sıcaklıkları 8 derecelik artışla 11, Yalova'da ise 10 derecelik yükselmeyle 13 dereceye ulaşacak. Bölgede lodosun yağmur getireceği ve hafta sonunda yağış beklendiği bildirildi.





Öte yandan, Yalova'da bugün ve yarın gece sıcaklıklarının eksi 2, Balıkesir'de eksi 5 derece civarında ve Bursa'nın ise eksi 5-6 arasında olacağı kaydedildi.





