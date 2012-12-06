Marmara İletişim'in solcu öğrencilerine tehdit tweetleri!

Marmara Üniversitesi öğrencisi ve üniversitenin Genç İletişimciler Kulübü Başkanı olduğunu belirten Selçuk Elmas adlı kişi, Twitter hesabından gün içerisinde solcuları hedef alan mesajlar attı. Elmas, “Sol fraksiyonun adres adres, sokak sokak izleri elimde, Selçuk Elmas adamın bir yerlerinden kan alır” gibi tehdit tweetleri attı

Twitter hesabından tehdit mesajları atan ve Nişantaşı Kampüsü’ne gideceğini söyleyen Selçuk Elmas şu tweetleriattı:

“SOL FRAKSİYONUN ADRES ADRES... SOKAK SOKAK İZLERİ ELİMDE... OKULA GELMEZLERSE EVLERİNDE, YURTLARINDA DA ÇAY İÇİRTİRİZ ONLARA!”

“şu an yoldayım... nişantaşı kampüsüne gidiyorum... şimdi siz solcuları iyi izleyin nasıl selçuk elmastan EMAN DİLİYORLAR!”

“selçuk elmas adamın bir yerlerinden kan alır.. kızılaya bağışlar.. kaldı ki yarında öyle yapacağım.. kızılaya kan lazımmış.. rica ettiler!”