Marmara ile Karadeniz için sağanak ve dolu; Ege ile Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan, yarın (Çarşamba) Çanakkale ve Edirne ile Balıkesir'in batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Güney Ege ile Batı Akdeniz'in batısında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60/75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere vatandaşlar uyarıldı.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat), yarın (Çarşamba) Güney Ege'de kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan, yarın (Çarşamba) Çanakkale ve Edirne ile Balıkesir'in batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölge ve illere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İstanbul çevreleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) Çanakkale ve Edirne ile Balıkesir'in batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

BURSA: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

SAKARYA: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Çarşamba) Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

MANİSA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

UŞAK: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile zamanla Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

ANTALYA: Parçalı bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 25

HATAY: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

MERSİN: Parçalı bulutlu 30

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Yozgat, yarın (Çarşamba) Eskişehir, Konya ve Ankara çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

ESKİŞEHİR: Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

KONYA: Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

YOZGAT: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

BARTIN: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

BOLU: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

DÜZCE: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

ZONGULDAK: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra Samsun çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

AMASYA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

GIRESUN: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16

KARS: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16

VAN: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; ilk saatlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

BATMAN: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

DIYARBAKIR: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

GAZIANTEP: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

ŞANLIURFA: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30