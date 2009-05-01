Marmara için yağış uyarısı!

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güney ve batısında öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesinin beklendiği bildirildi.



Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtilen uyarıda, vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olaylara karşı tedbirli olmaları istendi.

