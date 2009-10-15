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Yaşam

Marmara için sağanak yağış uyarısı

Sağanak yağışlar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası, Çanakkale, İzmir'de etkili olacak.

15 Ekim 2009 03:00

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası, Çanakkale, İzmir, Aydın ile Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde kuvvetli olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Çağlar, yaptığı açıklamada, bugün rüzgarın (Lodos) Marmara ve Ege bölgelerinde yağış anında güneybatı yönlerden saatte 40?50 kilometre hızla kuvvetli olarak esmesinin beklendiğini ifade etti. 

Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası, Çanakkale, İzmir, Aydın ile Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde kuvvetli olacağını tahmin ettiklerini vurgulayan Çağlar, şöyle konuştu: 

''Cumartesi günü İstanbul il geneli, İzmir, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde görülecek yağışların orta yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, bugün Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde 3?5 derece artacak, Cumartesi günü Marmara ve Ege'de, Pazar günü Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde 2?4 derece azalacak.'' 

Kuvvetli sağanak ve lodosun oluşturacağı sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlemesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları istendi.

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