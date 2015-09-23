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Çevre

Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi

23 Eylül 2015 19:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısında kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aralıklara yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar etkili olacak yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

 

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