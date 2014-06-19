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Yaşam

Marmara için dolu ve sağanak yağmur uyarısı

Marmara’da öğleden sonra Trakya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa, akşam saatlerine doğru ise Yalova ve İstanbul’da dolu ve sağanak yağmur bekleniyor

19 Haziran 2014 15:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da görülecek gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) Çanakkale, Balıkesir ve Bursa, akşam saatlerine doğru Yalova ve İstanbul, yarın ise Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusundaki yerlerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya ve İstanbul) dolu ve kuvvetli yağış şeklinde etkili olması bekleniyor.

Duygu Can’ı Anadolu Ajansı’nda yer alan haberine göre açıklamada, vatandaşlardan, ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve fırtına gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmaları istendi.

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