Marmara için çok kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saat 06.00'dan itibaren 18.00'e kadar Marmara bölgesinde kuvvetli yağış görüleceği konusunda vatandaşları uyardı.



DHA'nın haberine göre, yağışın yarın sabah 06.00 sıralarında başlayıp saat 18.00'a kadar sürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Marmara’da görülecek yağışların; İstanbul , Çanakkale ve Balıkesir illeri başta olmak üzere Bursa, Yalova il geneli ile Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi, Bilecik’in batı kesimlerinde kısa süreli fırtına ile birlikte yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hortum riski, lokal dolu, sel, su baskını, yıldırım vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AKOM alarmda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara bölgesi için yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı ardından Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) alarma geçti.



AKOM'dan yapılan yazılı açıklama şöyle denildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM meteoroloji birimlerinin hava tahmin raporlarına göre, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kısa süreli ve şiddetli yaz yağmuru (15 ila 50 kg/m²) geçişleri bekleniyor.



Meteorolojik ihbar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, itfaiye, AKOM, İSKİ, Atık Müdürlüğü ekipleri kritik noktalarda hazır bekletilecek. İstanbul'un Basra alçak basınç sisteminin etkisi altında olması ve yukarı seviye hava sıcaklıklarındaki hızlı düşme, kararsızlık yağışları (yaz yağmurları) yaşanmasına neden olacak.



Yaz yağmurları genelde kısa zaman diliminde (7-15 dakika) dolu, hortum ve fırtınamsı rüzgârla şiddetli yağışlara neden olacak. Yağışların bölgesel olarak gök gürültülü, şimşek çakması ve yıldırdım düşmesi gibi meteorolojik olayları görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlar ani düştüğünden hızla akışa geçmesi, yollarda göllenmelere, kod seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabilecek.



Ayrıca rüzgârın yağış anında poyraz ve yıldız yönlerinden sert, aralıklarla hamle yaparak fırtınamsı esmesi (saatte 20-55 km hızla) açık deniz seferlerini aksatması, yaşanması muhtemel hortum hadisesi ile çatı ve tabela uçması vb. hadiselere neden olması bekleniyor."