Marmara Hukuk'tan ihraç edilen hocalar uğurlandı: Susanlar akademisyen değildir!

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ihraç edilenler, meslektaşları, öğrencileri ve mezunların katılımıyla uğurlandı. Prof. İbrahim Kaboğlu, "Veremeyeceğimiz hesap yoktur, alnımız açıktır" dedi. İhraç edilen akademisyen Ceren Akçabay, ihraçlara tepkisiz kalan meslektaşlarına seslenerek “Susanlar akademisyen değildir, biz öğrencilerimizi onlara emanet etmiyoruz. İlimin, bilimin, emeğin mücadelesine devam edeceğiz” dedi.

Bianet’ten Nazan Özer’in haberine göre, saat 12.00’de gerçekleşen açıklamaya ihraç edilen akademisyenler, meslektaşları, mezunlar ve öğrenciler, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

İhraç edilen akademisyenlerden Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ķaboğlu, Yrd. Doç. Dr. Ceren Akçabay, Araştırma Görevlileri Can Yalçın Armutçuoğlu ve Hülya Dinçer eylemde söz alarak ihraç kararlarına tepki gösterdi.

Kaboğlu: İhraçlar hukuk dışı

Konuşmasına bugün burada böyle bir görüntü vermeyi hiçbirimiz istemezdik diyerek başlayan Kaboğlu, “15 Temmuz gecesi darbe girişimi yaşandı. Çok şükür bastırıldı. Yaşanan darbenin nedeni, bilim, üniversiteler, araştırma özgürlüğü değildir” dedi.

Kaboğlu şunları ifade etti:

“Yapılan işlem anayasaya uygun değildir, hukuk dışıdır. Yapılan yanlışların zirve noktasıdır. 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle görevine son verilen akademisyenlerin göreve iadeleri gerekmektedir.

“Bilim, barış ve özgürlük ortamında yapılır. Barış ve özgürlük için yapılır. Bütün özgeçmişimiz, çalışmalarımız, saydamdır, kamuya açıktır.”

Kaboğlu, ihraç edilen meslektaşlarının ve kendisinin seyahat engelinde de değinerek Paris’teki derslerini veremeyecek olmasına dair “Böyle bir intibah kötü” dedi.

Kaboğlu, savaş döneminin bile bir hukuk anlayışı ve ahlak anlayışı olduğunu belirtti ve “OHAL ilan edilebilmesi anayasa gereğidir. OHAL’in hukuku vardır. Dolayısıyla burada hukuka, ahlaka ve dürüstlüğe ihtiyacımız var. Veremeyeceğimiz hesap yoktur. Alnımız açıktır” diyerek konuşmasını bitirdi.

Akçabay: Susanlar akademisyen değildir

Kamu Hukuk Bölümü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi bölümünden ihraç edilen Ceren Akçabay, ihraçlara tepkisiz kalan akademisyen arkadaşlarına seslendi:

“Susanlar akademisyen değildir, biz öğrencilerimizi onlara emanet etmiyoruz. İlimin, bilimin, emeğin mücadelesine devam edeceğiz.”

Armutçuoğlu: Bilgi ihraç edilebilir mi?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ihraç edilen Araştırma Görevlisi Can Yalçın Armutçuoğlu şöyle konuştu:

"Bu, insan haklarının bilgisininin ihracını sağlamaya çalışmaktır. İnsanların kardeş olduğunun bilgisinin; Türkiye'nin ezilen sınıflarının sorunlarına eğilen, bunu çözmeyi gözeten bilginin ihracıdır. Amaç budur. Ama bu aptalca bir çabadır.

"Bilgi ihraç edilebilir mi? Bilginin mekansal bir konumu olabilir mi? Olamaz. Akademi bir mekana sıkıştırılamaz. Akademi ünvanlara indirgenemez. Akademi tarihin ispatladığı üzere bu güvercin kasaplarının eline kalmaz. Bu boş bir çabadır.

"Bilinsin ki biz işimizi mesleğimizi çok sevdik. İşimizi, mesleğimizi; bir sıfata, bir maaşa, bir mekana bağlı olarak yapmak değildi bizim derdimiz. İşimizi, işimiz olduğundan sevdik. Ve işimizi, mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bilinsin ki geri döneceğiz, geri geleceğiz."

Dinçer: Üretmeye devam edeceğiz

İhraç edilen akademisyenlerden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Hülya Dinçer "Yasal dayanağı olmayan bir kararla ihraç edildik. Geleceğin yasa yapıcıları, meslektaşlarımız ne utanç verici ki bizimle dayanışmadan kaçındılar. Oysa haklı olan, meşru olan biziz. Bizim için geri dönene kadar her mecra üniversitedir. Üretmeye, bilgiyi toplumsallaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Meslektaşlar ve mezunlar da destek verdi

Kamu Hukuku İnsan Hakları Profesörü Osman Doğru “Onlarla gurur duyuyorum. Şeref duyuyorum. Derhal ihraç kararı geri alınmalıdır.Üniversiteler çökertilmemelidir.Birlikte çalışmaya devam edeceğiz onları bekliyorum” dedi.

Hukuk Fakültesi mezunları adına yapılan açıklamada, “Hocalarımız bilime insanlığa, hukuka sahip çıkıyorlar. Er ya da geç geri dönecekler” denildi.