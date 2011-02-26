Marmara hafta sonu donacak

T24 - Hafta sonu en soğuk bölge rüzgar ve fırtınaya tutulacak Marmara. En kuvvetli yağışlar ülkenin güney ve doğu bölgelerinde bekleniyor. Soğukların 10 Mart’a kadar süreceği tahmin ediliyor, 5-10 Mart tarihleri arası daha da soğuk geçebilir.





Türkiye, Mart ayının ortalarına kadar soğuk havanın etkisinde kalacak. Hafta sonu İstanbullular üşümeye devam edecek, 2 gün poyraz kuvvetli, bugün orta kuvvette yağmur var, sıcaklık dışarıda 3-4 derece hissedilecek, bu akşam akşam Çatalca ve yüksek yerlere kar yağabilir. Pazar günü tek fark yağışın zayıflayacak olması, hava yine soğuk.

Ankara hafta sonu bulutlu, yağış hafif, sıcaklık 8 derece olacak. Bugün İzmir bulutlu, rüzgar nedeniyle sıcaklık en fazla 10 derece hissedilecek, Adana hafta sonu boyunca sağanak yağmurlu.

Marmara'da bugün poyrazın hızı 50 kilometreye kadar çıkacak, sıcaklık dışarıda 3-4 derece hissedilecek. Ttrakya 1 derece, bölgedeki orta şiddette kar balıkesir ve Çanakkale'nin yükseklerini de etkileyecek.

İç Anadolu bugün 4 derece soğuyacak, hava kapalı, Eskişehir-Kırşehir arasında fazla yağış yok ama Konya, Kayseri ve Niğde'de devam edecek, Sivas kar altında.

Ege'de bugün yağmur zayıf, hava yine kapalı. Pazar günü Muğla, Marmaris ve iç kesimlerde yağmur yine kuvvetlenecek, bölgede sıcaklık 12 derecenin altında, hissedilen 8-10 dereceyi geçmiyor.

Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanaklar zaman zaman artarak sürecek, bugün Mersin, Adana, Diyarbakır ve Mardin'de yağış daha kuvvetli.

Doğu Anadolu'da bugün yoğun kar yağışına dikkat! Hakkari, Siirt ve Van'da kar yağışının şiddeti daha fazla, köy yollarında ulaşım sağlanamayabilir.

Karadeniz'de yağış bugün daha etkili, pazar günü hafifleyecek. Yağmurun bugün en kuvvetli yağacağı kesim Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin. Yaylalar ve bayburt boyunca ise kar yağacak.



Bodrum sular altında

Turizmin en önemli merkezlerinde Bodrum'da son 24 saatte metrekareye yaklaşık 42 kilogram yağış düştü.

Etkili yağış nedeniyle Bitez beldesindeki derenin taşması sonucu yollarda büyük su birikintileri oluştu.

Bodrum kent merkezindeki bazı sokaklarda da büyük su birikintileri göze çarpıyor. Yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.



Ege Denizi'nde fırtına 71 KM hızı bulacak

Bu arada, Ege Denizi'nde bugün başlayan poyrazın fırtınaya dönüşerek bu gece saatlerine kadar kadar etkili olacak.

Bugün öğle saatlerinden itibaren esmeye başlayan poyraz kuvvetlenerek saatte 71 kilometre hıza çıkacak.