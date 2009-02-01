Marmara Gölü'ne baraj takviyesi

Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, yazın kuruma aşamasına gelen ve 20 bin dönümlük su alanı kalan Marmara Gölü havzasının, yapılan takviye ile 45 bin dönüme kadar genişlediğini bildirdi.



Ziyan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yaz ayında çekilen göl arazisinde çiftçilerin tarım yapmaya başladığını kaydederek, kış aylarındaki yağışlarla Salihli Demirköprü Barajı, Gediz Çayı ile Gölmarmara Gördes Barajı'ndan Marmara Gölü'ne takviye yapıldığını aktardı.



Ziyan, şöyle devam etti:

"Yazın kuruma aşamasına gelen ve 20 bin dönümlük su alanı kalan göl havzası, yapılan takviye ile 45 bin dönüme kadar genişledi. Şu an itibariyle tarım arazisi olarak kullanılan 15 bin ekili göl arazisi, sular altında kaldı. Takviyenin bu hızla devam etmesi halinde gölün eski havzasına ulaşması bekleniyor."



Sular altında kalan ekinlerin kuş ve balıklara yaradığını ifade eden Ziyan, "gölde balık tutmak da yasaklandı. Gölün yakın zamanda eski güzelliğine kavuşacağını umuyoruz" dedi.



Göl altında kalan tarlasında incelemede bulunan Çiftçi Kadir Timur da, "göl sularının altında binlerce dönüm ekili alan kaldı. Benim de 150 dönüm arazim vardı. Bana 500 kilo buğday kalsın, başka bir isteğim yok" diye konuştu.



Gölmarmara ve Salihli arasında bulunan 78 bin dönümlük bir alana sahip Marmara Gölü'nün, yaz aylarında 20 bin dönüme gerilemesi üzerine, susuz kalan alan, Kemerdamları, Pazarköy, Tekelioğlu, Yeniköy, Kılcanlar, Sazköy ve Hacı Veliler köylüleri tarafından tarım arazisi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

