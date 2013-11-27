Marmara Ereğlisi açıklarında deprem

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 06.13'te merkez üssü Marmara Ereğlisi açıklarında 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 9.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan deprem sonrasında artçı sarsıntılar da kaydedilirken, bunlardan biri de saat 06.21'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğündeydi.