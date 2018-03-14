T24 LogoT24 Logo
Çevre

"Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri su fakirliği sınırının altında"

Prof. Dr. Demir: Bir ülkenin su fakiri olması için de bin metreküpün altına düşmesi lazım

14 Mart 2018 18:32

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye’nin önümüzdeki 30 yılda su fakiri olan bir ülke olacağını, hatta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin belli bir kısmının da su fakirliği sınırının altında olduğunu söyledi.

OMÜ Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Canik Kültür Merkezi’nde 'Su-kuraklık ve geleceğimiz’ konulu konferans verdi. Konferansa Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta ve öğrenciler katıldı.

UNESCO raporuna göre dünyada her gün 6 bin çocuğun sağlıklı içme suyu bulamadığından hayatını kaybettiğini belirten OMÜ Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, “Korkunç bir rakam ve yaradan kainatta diyor ki, ‘kainatı mükemmel yarattım ve kainatta kendi halifem olarak insanı yarattım. Bütün kainatı insanın hizmetine sundum.’ Peki halife olarak yaratılan biz insanlar karıncanın bile zarar görmesinden sorumluyuz da her gün 6 bin tane çocuğun ölümünden sorumlu olmayacak mıyız, bunun hesabını vermeyecek miyiz? Şu anda dünyada tam 2.4 milyar insan sağlıklı içme suyunu bulamıyor. Böyle devam ettiği sürece dünyadaki su dağılımı ve adaletsizliğinin arttığını görüyoruz” dedi.


"Marmara, Ege ve Akdeniz su fakiri sınırının altında"


Önümüzdeki 30 yılda Türkiye’nin su fakiri bir ülke olacağını ifade eden Demir, "Yıllarca Türkiye’yi su zengini diye söylüyorlardı, yanlış. Türkiye’deki toplam su varlığımız 112 milyar metreküp, nüfusumuz 80 milyon. Böldüğümüz zaman kişi başına bin 300 milyar metreküp su düşüyor. Bir ülkenin su zengini olması için ortalama 8 milyar metreküp suyunun olması lazım. Su fakiri olması için de bin metreküpün altına düşmesi lazım. Bu hızla devam ederse Türkiye önümüzdeki 30 yılda su fakiri olacak. Hatta şunu iddia ediyorum, şu anda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin belli kısımları su fakirliği sınırının altında. Dolayısıyla biz Karadeniz’de biraz şanslıyız. Belki Karadeniz’de su varlıklarımız itibariyle geleceğe yönelik olarak Türkiye’nin yeşil kalacak yegane bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Ama Türkiye geneline baktığınızda çok ciddi bir problemin bizi beklediğini görüyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

MarmaraEgeAkdenizYusuf Demirsu fakirliği sınırıaltındahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24