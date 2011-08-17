-Marmara Depremi'nin 12. yılı KOCAELİ (A.A) - 17.08.2011 - Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler çeşitli etkinliklerle anıldı. Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'ün Kavaklı sahilindeki ''Deprem Anıtı'' önünde düzenlenen anma töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, 17 Ağustos 1999'da deprem gerçeğinin Gölcük'ü çok kötü yakaladığını ve ağır bir fatura ödediklerini söyledi. ''Bugün buradan bir mesaj veriyoruz. Tüm topluma tüm insanların mesajımızı can kulağıyla dinlemesini istiyoruz'' diyen Ellibeş, ''Bundan sonra olabilecek felaketlerde insanlarımızın hazırlıklı olarak yaşantılarını sürdürmeleri en büyük arzumuz, isteğimizdir. Bizim yaşadığımız acıları başkaları yaşamasın diyorum. Bu vesileyle depremde şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum'' şeklinde konuştu. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından ''Deprem Anıtı''na çelenkler bırakıldı. -Kocaeli Fuar alanındaki tören- Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kocaeli Fuar alanında gece yarısına kadar devam eden etkinliklerde Galata Mevlevi Topluluğu Semazen grubu tarafından sema gösterisi gerçekleştirildi. Semah gösterisinin ardından hafız Bünyamin Topçuoğlu ile Türkiye Kur'an-ı Kerim okuma birincileri Hikmet Akça ve Adem Akbaş tarafından Kur'an okundu. Anma etkinliği 17 Ağustos Marmara depreminde yaşamını yitirenler için okunan duanın ardından sona erdi. -Meşaleli yürüyüş- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) düzenlediği ''Depreme Duyarlılık Yürüyüşü''ne katılanlar ise saat 02.30'da Demokrasi Parkı'ndan Anıtpark'a doğru yürüyüşe geçti. Meşaleler taşıyan vatandaşlar, ''deprem öldürmez, ihmal öldürür'', ''İzmit uyuma, depremi unutturma'' şeklinde slogan atarak Anıtpark'a kadar yürüdü. Grup 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin gerçekleştiği saat 03.02'de saygı duruşunda bulunduktan sonra dağıldı. -Adapazarı'nda acılar 03.02'de tazelendi- 17 Ağustos'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, Adapazarı'nda, felaketin yaşandığı saat 03.02'de anıldı. Sivil toplum örgütleri ve belediyelerin ilgi göstermediği anma etkinlikleri, depremi yaşayan 50 kişilik grubun kent meydanında toplanmasıyla başladı. Kalımcılar Kızılay Serdivan Şubesi'nin katkısıyla, meydanda deprem fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Saat 03.02'yi gösterdiğinde 50 kişilik grup el ele kenetlenerek saygı duruşunda bulundu. Grup, depremde hayatını kaybedenler için okudukları duanın ardından dağıldı. -Yalova'da Deprem Anıtı'nda tören düzenlendi- Yalova'da vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren, yıkılan binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'nı ziyaret etti. Depremde hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bırakan vatandaşlar, anıt içindeki fotoğraf sergisini de gezdi.