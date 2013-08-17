Marmara Depremi'nde ölenler anıldı

17 Ağustos depreminde yaşanan büyük acı unutulmadı. Felaketin 14. yıldönümünde Gölcük, Yalova, Sakarya ve İzmir'de anma törenleri yapıldı.



Gölcük’ün Kavaklı sahilinde yaptırılan Deprem Anıtı önünde saat 03.02’de saygı duruşunda bulunuldu.

Yaşamını yitirinlerin anısına çelenk bırakıldı, denize karanfiller atıldı, meşaleler yakıldı ve dualar edildi.

Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı, yaptığı konuşmada, yıllar içinde maddi yaraların sarıldığını belirtti ve ekledi:

"Fakat manevi olarak acılar hala taze ve yüreklerimizin derinlerinde bunları hissediyoruz."

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de Marmara depreminde yaşamlarını yitirenleri rahmetle andıklarını ifade ederek, depremi hiçbir zaman unutmadıklarını, unutturmayacaklarını kaydetti.

Aynı şekilde Sakarya, Yalova ve İzmir'de de anma törenleri düzenlendi.

Sakarya kent meydanında toplanan yaklaşık 100 kişilik bir grup, saygı duruşunun ardından, yanlarında getirdikleri fenerleri yakarak gökyüzüne bıraktı.

Yalova'da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Deprem Anıtı’na çiçek bıraktı.

Gece geç saatlerden itibaren anıt çevresindeki kalabalık artarken bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Anma töreninde ayrıca Yalova Müftülüğü görevlileri tarafından dualar okundu, ilahiler söylendi.

Anma etkinlikleri kapsamında Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da anıttan başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İzmir'de ise TMMOB tarafından meşaleli yürüyüş düzenledi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar düzenlenen yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.