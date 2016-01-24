Marmara depreminde evini kaybeden adam, 16 yıl ormanda yaşadı

Marmara'yı sarsan 1999 depreminde 3 kardeşini kaybeden ve o zaman 54 yaşında olan Tekin Teke, 16 yıl boyunca Antalya'da Lara sahilinin arkasında uzanan ormanlık alanda yaşadı. Bölgede yürüyüş yapanların bilgilendirmesi üzerine sosyal hizmet uzmanlarının ulaştığı 70 yaşındaki Tekin Teke, uzun ikna çabalarının ardından huzurevine yerleştirildi.

DHA’nın haberine göre, Tekin Teke, 1999 Marmara Depreminde ailesiyle Sakarya'da yaşayan Tekin Teke, ağır hasar alan evlerinin enkazında 3 kardeşini kaybetti. Tekin Teke ve annesi Melek Teke, resmi rakamlara göre 18 bin 373 kişinin öldüğü depremden sağ kurtuldu.

Depremin üzerinden geçen 17 yıla rağmen o gün yaşadıkları konusunda konuşmak istemeyen Teke, depremin ardından daha iyi, daha güzel bir yerde yaşamak fikriyle annesini de alarak Antalya'ya geldi.

Ev kirasını ödeyemeyince ormanda çadır kurdular

Tekin Teke annesinin emekli maaşı kirayı ve diğer giderleri ödemeye yetmeyince 6 ay sonra evden çıkmak zorunda kaldı. Depremin travmasını atlatamayan Tekin Teke ve annesi ormana yerleşti. Kendilerine ağaçların çevrelediği düz bir alan bulan anne- oğul, ellerindeki son parayla çift kişilik çadır aldı. Kiralık evden çıkarken yanlarına aldıkları yorgan ve battaniyeden yatak yaptı, mutfak eşyalarını portakal kasası üzerine dizerek mutfak oluşturdu. Ancak ormanda çadırda yaşamaya annesi fazla dayanamadı. Melek Teke, oğlunu çadırda yalnız bırakarak Isparta'da bir huzurevine yerleşti, 2002 yılında da sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Tekin Teke, Bu arada engelli raporu alıp babasından bağlanan maaşla ihtiyaçlarını karşılayıp ormanlık alandaki çadır yaşamını sürdürdü.

Sabah yürüyüşüne çıkanlar fark etti

Bölgede sabah yürüyüşü yapanların görerek Muratpaşa Belediyesi'ne bildirmeleri üzerine sosyal hizmet uzmanları Tekin Teke'ye ulaştı. Sosyal hizmet uzmanı Raziye Özer, Teke'nin huzurevine yerleşmesi için zorlu bir ikna süreci yürüttü. Özer'in yeni arkadaşlar, yeni ortam, yemek yapmaya gerek kalmayacak olması ve 'Ne yiyeceğim' diye düşünmesini bile gerektirecek durum olmayacağını anlatması üzerine ikna olan Tekin Teke, huzurevine yerleşmeyi kabul etti.

Üzerinde nüfus cüzdanı dahi bulunmayan Teke huzurevine giderken, eşyalarını da bir çantaya doldurup yanına aldı. Tekin Teke'nin masraflarının Muratpaşa Belediyesi'nce karşılanacağı söylendi.

Marmara Depremi'nde 3 kardeşini kaybettiğini, 3 yıl sonra da annesi ölünce iyice bunalıma girdiğini söyleyen Tekin Teke, "Ağlaya ağlaya geziyordum" dedi.