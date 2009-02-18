‘Marmara depremi 2010 ile 2014 arasında olabilir’

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi kapsamında geldiği Yalova'da belediye meclisi salonunda düzenlenen seminere katılan Işıkara, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını, bu kapsamda depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini ifade etti.Işıkara, iki ay içinde 5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğine değinerek, şöyle konuştu:"6 ila 6.9 arasında büyüklüğe sahip deprem yılda bir kere olurken, 1 Mayıs 2003'ten bu yana ülkemizde 6'nın üzerinde deprem yok. 17 Ağustostan önce de benzer açıklamalarda bulundum. Türkiye;nin her yerinde büyüklüğü 6'nın üzerinde deprem olabilir. Olasılık fonksiyonunu Marmara depremlerine uyguladığımızda ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor, 2010 ile 2014 yılları arasında Marmara depreminin olma olasılığı yüksek. Olmama olasılığı da söz konusu."Prof. Dr. Işıkara, olası depremin Adalar'ın güney batısında beklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Depremi bu kez İstanbul yaşayacak. İstanbul'un Avrupa yakasının kıyı kesimleri bunu yaşayacak. Yalova'dan da hissedilecek. Küçük küçük depremlerin kümeleştiği yerler büyük depremlerin habercisi oluyor. 17 Ağustos depremi de bu kümeleşen yerde oldu. Yalova'ya yakın olarak Kuzey Anadolu fay yolunun güney kolu var. Bu kol İznik Gölü'nün güneyinden Gemlik Körfezi'nden Marmara'ya giriyor. Gemlik Körfezi'nde de kümeleşme var."