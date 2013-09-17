Marmara Denizi'nin 2 katı alan kurudu

Türkiye giderek çölleşirken, son 60 yılda Marmara Denizi’nin 2 katı, 2 milyon hektarlık sulak alan kurudu.

Doğa Derneği 2007’den bu yana sürdürdüğü ‘Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi’ kapsamında 17-18 Eylül’de ‘Kuruyan Göller İçin Uluslararası Buluşma’ başlığıyla uluslararası bir toplantı düzenleyecek.

Hürriyet'in haberine göre, toplantı öncesinde derneğin Genel Müdürü Engin Yılmaz, son 60 yılda yaklaşık 20 bin kilometrekarelik (2 milyon hektar) sulak alanın kuruduğu ya da kurumaya terk edildiğine işaretle bu rakamın 1.1 milyon hektar yüzölçümüne sahip Marmara Denizi’nin yaklaşık iki katı alana denk geldiğini söyledi.

Yılmaz, “Nasrettin Hoca’nın maya çaldığı Akşehir Gölü can çekişiyor. Burdur Gölü’nün sadece geçen yıl kaybettiği su miktarı 3 milyar damacanadan fazla. 20 yıl önce ‘Altı Deniz’ denilen Konya Havzası’nda su seviyesi her yıl 1.5 metre düşüyor” dedi. Göllerin, çok su tüketen tarım politikaları ve suyun doğal döngüsüne barajlarla müdahale eden su politikaları nedeniyle yok olduğunu anlatan Yılmaz, “Az su tüketen bitkiler yetiştirerek, tarımda tasarruflu sulama sistemleri kullanarak, derelerden ve nehirlerden göllere akan suyu barajlarla kesmeyerek göllerimizi yaşatmak mümkün” diye konuştu.