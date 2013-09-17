T24 LogoT24 Logo
Çevre

Marmara Denizi'nin 2 katı alan kurudu

Doğa Derneği Genel Müdürü son 60 yılda yaklaşık 20 bin kilometrekarelik sulak alanın kuruduğu ya da kurumaya terk edildiğini söyledi

17 Eylül 2013 13:10

Türkiye giderek çölleşirken, son 60 yılda Marmara Denizi’nin 2 katı, 2 milyon hektarlık sulak alan kurudu. 
 
Doğa Derneği 2007’den bu yana sürdürdüğü ‘Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi’ kapsamında 17-18 Eylül’de ‘Kuruyan Göller İçin Uluslararası Buluşma’ başlığıyla uluslararası bir toplantı düzenleyecek.
 
Hürriyet'in haberine göre, toplantı öncesinde derneğin Genel Müdürü Engin Yılmaz, son 60 yılda yaklaşık 20 bin kilometrekarelik (2 milyon hektar) sulak alanın kuruduğu ya da kurumaya terk edildiğine işaretle bu rakamın 1.1 milyon hektar yüzölçümüne sahip Marmara Denizi’nin yaklaşık iki katı alana denk geldiğini söyledi. 
 
Yılmaz, “Nasrettin Hoca’nın maya çaldığı Akşehir Gölü can çekişiyor. Burdur Gölü’nün sadece geçen yıl kaybettiği su miktarı 3 milyar damacanadan fazla. 20 yıl önce ‘Altı Deniz’ denilen Konya Havzası’nda su seviyesi her yıl 1.5 metre düşüyor” dedi. Göllerin, çok su tüketen tarım politikaları ve suyun doğal döngüsüne barajlarla müdahale eden su politikaları nedeniyle yok olduğunu anlatan Yılmaz, “Az su tüketen bitkiler yetiştirerek, tarımda tasarruflu sulama sistemleri kullanarak, derelerden ve nehirlerden göllere akan suyu barajlarla kesmeyerek göllerimizi yaşatmak mümkün” diye konuştu.

ETİKETLER

marmara denizikuraklıktürkiyedoğa derneği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24