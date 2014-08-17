Marmara Denizi'nden metan gazı çıkışı ne anlama geliyor?

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günay Çiftçi, Marmara Denizi’nde sismik araştırmalar yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 150 kilometrelik fayda metan, hidrokarbon ve gaz hidrat çıkışının tespit ettik. Derinliği 20 kilometre olan fayın ne zaman kırılacağını bugünkü teknolojiyle söylemek mümkün değil. Unutmamalıyız, deprem unutkanlığımızdır" dedi.

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 15’nci yıl dönümünde Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde, ’Sarsılalım ama yıkılmayalım’ konulu panel düzenlendi.

Mudanya İlçe Belediyesi ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen panele, konusunda CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günay Çiftçi, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi Eğitimcisi Özden Işık, İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu katıldı.

Zaman geçmeden risk planı hazırlanmalı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi’ni baştan başa bölen Kuzey Anadolu fayı ile Mudanya’ya bağlı Tirilye Mahallesi üzerinden geçen Zeytinbağı fayına dikkati çekti. Mudanya için zaman geçmeden bir an önce risk planının hazırlanarak çalışmalara başlanması gerektiğini kaydeden Gündoğdu, tasarım depreminin de iyi belirlenmesi gerektiğini söyledi. Gündoğdu, Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ile birlikte Bursa Ovası’ndan geçen fay hattını belirleyen deprem çalışmalarını da anlattı.

Az riskli alanlar rant için riskli alan gösteriliyor

Panelde Mudanya’nın deprem riski ve alınması gereken önlemleri anlatan CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan da, risk azaltılma ve salınım planı kararlarının alınmasında sivil katılımcılığın önemine dikkati çekti. Mudanya’nın önemli bir risk altında olduğunu belirten Eyidoğan, kaya için zemin özelliklerine bakıldığında Mudanya’nın yatay ivme hareketlerine maruz kalacağını öne sürdü. Kentsel dönüşüme ilişkin uygulama alanları üzerinde iyi çalışılması gerektiğini vurgulayan Eyidoğan, bazı şehirlerde ranta uyumlu az riskli olan alanların, riskli alan gösterilerek üzerinde kentsel dönüşüm yapıldığını söyledi.

Piri Reis gemisi önemli bulgular elde etti

Kuzey Anadolu Fayı orta kolunun Gemlik Körfezi-İmralı ve Marmara adalarındaki uzantıları hakkında katılımcıları bilgilendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günay Çiftçi de, "Piri Reis Araştırma Gemisiyle, AB Avrupa Denizleri Gözlem Ağı İstasyonları projesi kapsamında Marmara Denizi’ndeki sismik çalışmalar oldukça önemlidir. Yaklaşık 150 kilometrelik fayda metan, hidrokarbon ve gaz hidrat çıkışının tespit ettik. Derinliği 20 kilometre olan fayın ne zaman kırılacağını bugünkü teknolojiyle söylemek mümkün değil. Unutmamalıyız, deprem unutkanlığımızdır" dedi.