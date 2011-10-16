T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmara Denizi'nde vatoz balığı İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 15:53

-Marmara Denizi'nde vatoz balığı İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Marmara Denizi'nde, balıkçı ağlarına 62 kilogram ağırlığında vatoz balığı takıldı. Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında hamsi avına çıkan balıkçıların, sabah saatlerinde çektikleri ağlarına, uzun kuyruklu 170 santimetre uzunluğunda 62 kilogram ağırlığında bir vatoz balığı takıldı.  Genellikle Akdeniz ve Ege Denizi'nde rastlanılan uzun kuyruklu vatoz balığını ağdan çıkaran balıkçılar, vatoz balığını Türkiye'de ilk ve tek Deniz Canlıları Müzesi'ni kuran Beylikdüzü'ndeki balıkçı Kenan Balcı'ya getirdi. Vatoz balığının buradaki tesislerde birkaç gün sergilendikten sonra mumyalanarak Deniz Canlıları Müzesi'ndeki diğer balık türlerinin arasına konulacağı belirtildi.  Balığın kuyruğunda bulunan zehirli iğnelerin ölümcül tehlikeli olduğu, bu büyüklükteki bir vatoz balığına Marmara Denizi'nde de sık rastlanılmadığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24