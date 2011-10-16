-Marmara Denizi'nde vatoz balığı İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Marmara Denizi'nde, balıkçı ağlarına 62 kilogram ağırlığında vatoz balığı takıldı. Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında hamsi avına çıkan balıkçıların, sabah saatlerinde çektikleri ağlarına, uzun kuyruklu 170 santimetre uzunluğunda 62 kilogram ağırlığında bir vatoz balığı takıldı. Genellikle Akdeniz ve Ege Denizi'nde rastlanılan uzun kuyruklu vatoz balığını ağdan çıkaran balıkçılar, vatoz balığını Türkiye'de ilk ve tek Deniz Canlıları Müzesi'ni kuran Beylikdüzü'ndeki balıkçı Kenan Balcı'ya getirdi. Vatoz balığının buradaki tesislerde birkaç gün sergilendikten sonra mumyalanarak Deniz Canlıları Müzesi'ndeki diğer balık türlerinin arasına konulacağı belirtildi. Balığın kuyruğunda bulunan zehirli iğnelerin ölümcül tehlikeli olduğu, bu büyüklükteki bir vatoz balığına Marmara Denizi'nde de sık rastlanılmadığı kaydedildi.