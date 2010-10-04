-MARMARA DENİZİ'NDE ARTÇI SARSINTI İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Marmara Denizi'nde dün 20.49'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, bir adet artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, dün 20.49'da büyüklüğü 4.4 olan olan ''hafif şiddette'' bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak, depremin İstanbul başta olmak üzere Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim birimlerinde hissedildiği belirtildi. Depremin özellikle İstanbul'un Avrupa yakasındaki Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar ve Silivri'de kuvvetlice hissedildiği, Marmara Bölgesi'nde bu büyüklükte depremlerin yılda 1-2 defa farklı kaynaklarda görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, depremin orta Marmara'da Silivri açıklarında Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisinden geçen kuzey kolu içinde aldığına işaret edilerek, Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolunun İzmit Körfezi-Adalar açıklarından Marmara Denizi'nden geçerek Mürefte-Şarköy'e bağlandığı ve oradan da Saros Körfezi'ne uzandığı anımsatıldı. Deprem sonrası büyüklüğü 2.5 olan ''çok hafif şiddette'' bir artçı deprem meydana geldiği, bölgenin birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer aldığı, ancak bu büyüklükteki bir depremin hasara ve can kaybına neden olmasının beklenmediği kaydedildi.