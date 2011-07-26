-MARMARA DENİZİ'NDE 42 ARTÇI DEPREM İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Marmara bölgesinde dün akşam meydana gelen 5.2'lik depremin ardından 42 artçı sarsıntı kaydedildi. KRDAE Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, bölgede bir deprem beklendiğini ama dün akşam meydana gelen depremi, Marmara depreminin öncüsü olarak nitelendirmenin mümkün olmadığını söyledi. Kalafat, 2009 yılında da aynı bölgede şiddeti 4'ün üzerinde bir deprem daha meydana geldiğini hatırlatarak, ''Marmara Denizi'nin içerisinde yaklaşık 2,5 yılda bir 4'ün üzerinde bir deprem olur. Yaklaşık 4-5 yılda bir de bu büyüklükte bir deprem olur. Bu bölgenin özelliğidir. Bu da bölgedeki deprem üreten fayların diri olduğunun göstergesidir'' dedi. Bu depremin, Marmara'da olası büyük bir depremin öncüsü şeklinde yorumlanamayacağını vurgulayan Kalafat, ''Biz bu bölgede zaten bir deprem bekliyoruz. Gelecek yıllar için 1999 depreminden sonra Marmara bölgesinde bir deprem bekleniyor ama bu depremi onun bir öncüsü gibi nitelendirmek mümkün değil. Ama bu deprem, Marmara Denizi'nin içerisindeki fayların diri olduğunun bir göstergesi. Zaten bunu biz biliyoruz'' diye konuştu. Bölgede onlarca deprem olduğunu kaydeden Kalafat, ''Zaten biliyoruz, takip ediyoruz. Bir yıl içerisinde 450'ye yakın bu bölgeden deprem alıyoruz. Küçük boyutta deprem. Dolayısıyla bu yeni bir sonuç, yeni bir bilgi değil'' şeklinde konuştu. Kalafat, bölgede depremden sonra kaydedilen 42 artçı depreme ilişkin de ''Bu çok olağan bir durum ve iyi bir gelişme. Bu durum o depremin o yörede olmuş yerel bir deprem olduğunu ve ondan sonraki sürecin çok doğal olduğunu gösteriyor. Bizim için çok sevindirici ve olumlu bir gelişme bu süreç'' dedi. Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nde yerel saat 20.57'de yerin 5.5 kilometre altında büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Depremin dış merkezinin Marmara Ereğlisi'nin yaklaşık 26 metre kilometre güneyinde Marmara Denizi içerisinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, depremin sığ odaklı olup özellikle batı Marmara bölgesindeki Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'da hissedildiği bildirildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzey kolu, İzmit Körfezi Adalar açıklarından Marmara Denizi'nden geçerek Mürefte-Şarköy'e bağlanmakta ve oradan Saroz Körfezi'ne uzanmaktadır. Bu yüzden, özellikle meydana gelen depremin olduğu bölge, Batı Marmara'nın en aktif yöresi olarak nitelendirilip burada sık aralıklarla hafif ve çok şiddette depremler meydana gelmekte olup 3-4 yılda bir orta büyüklükte depremler kaydedilmektedir.'' Açıklamada, aletsel dönemde deprem bölgesinde meydana gelmiş en etkili depremin 1942 yılındaki 5.6 büyüklüğündeki Marmara Denizi depremi olduğu dile getirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 5.2'lik depremin ardından en küçüğü saat 03.43'de 2.5, en büyüğü saat 23.43'de 3.6 olmak üzere 42 artçı sarsıntı kaydedildi.