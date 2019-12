Marmara Denizi'nde 4.1'lik deprem korkuttu

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde hafif şiddette deprem meydana geldi.



Marmara Denizi'nde merkezüssü Tekirdağ'ın Yeniköy açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, Tekirdağ ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul'da da hissedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstütisi'nün merkezüssünü Marmara Denizi'nin Tekirdağ Yeniköy açıkları olarak saptadığı deprem saat 22.03'te meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ merkez ve ilçeleri Çorlu ve Şarköy'ün yanı sıra İstanbul'da da hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.



‘Telaşa gerek yok’



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin habercisi olabileceğini söylemenin mümkün olmadığını" bildirdi.



Eyidoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 22.03'te merkez üssü Tekirdağ açıkları-Marmara Denizi olan 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu belirterek, vatandaşların telaş etmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığını söyledi.



Depremin denizde meydana geldiğini ve yakın yerleşim yerlerinde kuvvetli hissedilmiş olabileceğini ifade eden Eyidoğan, depremin, "büyük bir depremin habercisi" olabileceğini söylemenin mümkün olmadığını, bunun için özel bir gözlem bulunmadığını kaydetti.



Eyidoğan, depremin, Tekirdağ Marmara Adası arasında Tekirdağ çukurunun batı ucunda meydana geldiğini belirterek, "Bu depreme bakarak, çok şey söyleyemeyiz. Depremin olduğu yer en fazla deprem üreten yerler arasında, en aktif yerlerden biri" dedi.



TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sedat İnan da vatandaşların telaş etmemesi gerektiğini, bu tür depremlerin her zaman olabildiğini belirterek, bu deprem üzerinden spekülasyonlar yapılmamasını istedi.



Deprem 3 saniye sürdü



Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'un Avrupa ile Asya yakalarında hissedilen depremin 3 saniye sürdüğünü bildirdi.



Depremin Kuzey Anadolu kırığının Tekirdağ Kolu üzerinde olduğunu belirten Ercan, şunları kaydetti:



"Bu kesimde yer kabuğunun kalınlığı 29 kilometre dolayında olup, depremde gerginlik boşalması, 15 kilometre derinde ilk 10 kilometre derinlikteki granitsel katmanın altındaki bazaltik katmanda olmuştur. Derinlik olarak şaşırtıcıdır. Bu kolda depremcik ile küçük depremlerin göreceli olarak çokluğu, kabuğun bu parçasındaki gevreklikten kaynaklanmaktadır. Jeofizik bilimi olarak bu deprem, kırığın diriliğini koruduğunu, gerginlik birikimini göstermektedir. 2007'de yapmış olduğum açıklamalar uyarınca 2007 ile 2015 arasında Kuzey Anadolu kırığının kuzey kolu üzerinde 4 ile 5,5 arasında küçük depremleri duyacağımızı belirtmiştim. Bu deprem bunlardan birisidir. Ne var ki Marmara kabuğu büyük bir depremi oluşturacak 6,5 milyar tonluk kırıcı güce halen erişememiştir. O nedenle 'bunun ardından büyük deprem beklenir' diyecek bilimsel bir belirteç yoktur."