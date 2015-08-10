Marmara Denizi ölüyor

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Marmara Deniz kirliliği için Meclis araştırması istedi. Havutça, önlem alınmadığı takdirde , can çekişen Marmara’nın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Marmara Denizi’ni kuşatan belediyelerin neredeyse tamamına yakınının atıklarını denize deşarj ettiğini anlatan Havutça, İstanbul sularının sadece yüzde 40 arıtıldığını, yüzde 60’lık atıksu oranının ise Marmara ve Boğazlar’a verildiğini söyledi. Arıtma tesislerinin kapasiteleri yeterli olmadığını ifade etti. Havutça, İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Trakya’daki sanayi bölgelerinin Marmara’yı olumsuz etkilediğini bunula beraber tarıma bağlı ilaçlama ve gübrelemenin de yağmurlarla birlikte denize akarak organik kirlilik yarattığında vurguladı.

Bu yaşanan çevre kirliğinin neticesinde deniz kirliliğinin kontrol edilemez noktalara geldiğini, Zehirli atıkların karıştığı deniz suyunda biriken ağır metallerin önce balıklara, balıklardan da insanlara geçerek toplum sağlığı üzerinde büyük tehlikeler oluşturduğunu belirten Havutça, Toplum ve insan sağlığı açısından önemli olan bu konunun araştırılarak tespitlerin yapılması, gerekli önlemlerin alınması, yaşanan sorunların çözümü ve Marmara Denizinin korunması için, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü gereğince Meclis Araştırması açılmasını istedi