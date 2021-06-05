Marmara Denizi'ndeki müsilaj, dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor: "Bir şey yapılmazsa her yer çürük yumurta kokacak"

T24 Dış Haberler

Marmara Denizi'nde meydana gelen deniz salyası felaketi dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Fransız haber ajansı AFP, müsilajın balıkçıları nasıl etkilediğiyle ilgili bir haber hazırladı. Ajansa konuşan balıkçı Mahsum Doğa, "Tabii ki işimizi etkiliyor. Bu şey kabuklu deniz hayvanlarına ne yapıyor biliyor musunuz? Açıldıktan sonra kapanamıyorlar, her yerlerine giriyor. Buradaki tüm deniz salyangozları öldü" dedi.

İstanbul Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Muharrem Balcı da müsilajın tıpkı bir çadır gibi deniz tabanını örtmeye başladığını ifade etti. Balcı bu durumun deniz canlılarını zehirleyebileceğini ve bir çözüm bulunmazsa çevrenin çürümüş yumurta gibi kokacağını ifade etti.

AFP, AKP ve MHP'nin TBMM'de deniz salyasını inceleyecek bir komite kurulmasını da engellediğine dikkat çekti.

ABD'nin en çok izlenen televizyon kanallarından CNN'in kıdemli muhabiri Arwa Damon da konuyla ilgili bir haber hazırladı. Haber, "Bir şeyler çok yanlış gidiyor; uzaydan gelmiş gibi duran balçık burada suyun içindeki tüm yaşamı boğuyor" ifadeleriyle başlıyor.

Damon, müsilaja boğulmş suya dalarken, "Sanki hiçbir şeyin değişmemesi durumunda gelecekte olacaklara dalıyormuşum gibi hissediyorum" dedi.