Marmara Denizi'nde 'deniz salyası': 'Müsilajın suyun altındaki sonuçlarından korkuyoruz'

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Marmara Denizi geçen yılın sonundan bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran ve "deniz salyası" olarak adlandırılan müsilajla boğuşuyor.

BBC Türkçe, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve son günlerde müsilaj akıntılarının yoğun olarak görüldüğü Erdek sahilinde dalış yaparak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Mustafa Sarı ile beraber denizin altındaki son durumu inceledi.

Dalış sırasında, müsilaj tarafından çevrelenmiş, hayatları tehdit altında olan sünger kümelerini, deniz tabanında yüzeyleri müsilaj ile kaplı olan pinaları ve diğer deniz canlılarını görüntüledi.

Müsilaj oluşumu, özellikle denizin derinliklerindeki hareketsiz canlıların üzerini sararak yaşamlarını tehdit ediyor. Denizin yüzeyinde görülen tabakalar ise altlarında yer alan deniz canlılarının oksijen almalarını engelleyerek ölmelerine sebep oluyor.

Prof. Dr. Sarı müsilaj oluşumunun üç temel tetikleyicisi olduğunu söylüyor; küresel iklim değişimine bağlı olarak Akdeniz havzasında sıcaklıkların yükselmesi, yanlış atık yönetimi ve durağan deniz şartlarına sahip Marmara Denizi'nin yapısı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni saran ve çevresel kaygılara neden olan müsilajla ilgili "acil eylem planı hazırladıklarını" ve atılacak adımları Pazar günü paylaşacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin ekolojik dengesinin yerine gelmesi için atık politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor ve Marmara Denizi'ni kurtarmak deniz ekosistemine yardımcı olunması gerektiğini söylüyor.

Dalış ekibi: Neyran Elden, Mustafa Sarı, Tacan Benli

Su altı görüntüleri: Neyran Elden, Mustafa Sarı