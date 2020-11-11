Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada ''Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların yaşanması bekleniyor.