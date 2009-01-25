Marmara denizi beşik gibi

Marmara’da dün meydana gelen 4.2’lik depremin ardından 14 sarsıntı daha kaydedildi.



Marmara denizinde dün saat 17.58'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün akşamdan bu yana Marmara Denizi'nde hafif şiddette 14 deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sitesindeki verilerine göre, cumartesi günü saat 17.58'de merkez üssü Marmara Denizi olan 7.8 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün saat 10.28'e kadar en küçüğü 2.9, en büyüğü ise 3.6 olan 14 ayrı sarsıntı daha oldu. İlk büyük sallantının ardından sabah saat 05.26'da yerin 11.9 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldi. Artçı depremlerin Marmara Denizi'ne yakın yerleşim birimlerinde hissedildiği bildirildi. Meydana gelen depremler can kaybı ve maddi hasara yol açmazken, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

