T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmara denizi beşik gibi

Marmara’da dün meydana gelen 4.2’lik depremin ardından 14 sarsıntı daha kaydedildi.

25 Ocak 2009 02:00

Marmara’da dün meydana gelen 4.2’lik depremin ardından 14 sarsıntı daha kaydedildi.

Marmara denizinde dün saat 17.58'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün akşamdan bu yana Marmara Denizi'nde hafif şiddette 14 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü internet sitesindeki verilerine göre, cumartesi günü saat 17.58'de merkez üssü Marmara Denizi olan 7.8 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün saat 10.28'e kadar en küçüğü 2.9, en büyüğü ise 3.6 olan 14 ayrı sarsıntı daha oldu. İlk büyük sallantının ardından sabah saat 05.26'da yerin 11.9 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldi. Artçı depremlerin Marmara Denizi'ne yakın yerleşim birimlerinde hissedildiği bildirildi. Meydana gelen depremler can kaybı ve maddi hasara yol açmazken, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24