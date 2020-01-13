Marmara'da sıcaklıklar hızla düşecek, kış kendini gösterecek

İstanbul'da henüz kendisini tam olarak gösteremeyen kış 20 Ocak'tan itibaren sert şekilde kendini hissettirecek. Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre hızla düşecek sıcaklıklarla beraber kar yağışı da görülecek.

Birçok şehirde kar yer yer etkili olmuş olsa da henüz İstanbul’da merkezi noktalar kar yağışı almadı. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 20 Ocak’tan itibaren İstanbul’u da içine alan bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Hava sıcaklıkları hızla düşecek.