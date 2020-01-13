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Yaşam

Marmara'da sıcaklıklar hızla düşecek, kış kendini gösterecek

13 Ocak 2020 14:27

İstanbul'da henüz kendisini tam olarak gösteremeyen kış 20 Ocak'tan itibaren sert şekilde kendini hissettirecek. Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre hızla düşecek sıcaklıklarla beraber kar yağışı da görülecek.

Tahminlere göre 20 Ocak’tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar İstanbul’da yaklaşık 10 derecelik bir fark oluşturacak. 

Yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 23-24 Ocak’ta soğuk hava dalgası zirve noktasını yaşayacak.

 

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