Marmara'da gerçekleşen deprem Eylül 2019 depreminin artçısı mı öncüsü mü?

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 11 Ocak 2020'de Marmara'da meydana gele 4.7 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Eyidoğan, dün yaşananın 26 Eylül 2019'da olan depremin artçısı olarak değerlendirilebileceğini söyleyerek "Ancak oldukça gecikmeli olan bu orta kuvvette depremin 26 Eylül depreminde kırılmayan bir parçasının gecikmeli kırılması olduğu yorumunu tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 11 Ocak 2020’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin 26 Eylül 2019’da yaşanan 5.7 büyüklüğündeki depremle ilişkisini değerlendirdi. İki depremin bulundukları yer itibariyle aynı nitelikte ve aynı tektonik özellikte olduğunu söyleyen Eyidoğan şöyle devam etti "Bu deprem 26 Eylül 2019 depreminin gecikmiş bir artçı depremi olarak değerlendirilebilir, ancak oldukça gecikmeli olan bu orta kuvvette depremin 26 Eylül depreminde kırılmayan bir parçasının gecikmeli kırılması olduğu yorumunu

tercih ederim."

Eyidoğan şöyle devam etti: " Bu depremin 2.0 büyüklüğünde tek artçı deprem yaratması da ayrıca sismolojik olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Ana Marmara Fayı'nın kilitlenen Orta Marmara bölümünün daha ayrıntılı jeofizik, jeolojik ve sismolojik yöntemlerle incelenmesi İstanbul'u şiddetle etkileyecek büyük depremin özelliklerinin daha iyi anlaşılması bakımından önemlidir. İstanbul için en büyük proje depremde canların kaybedilmemesini başaracak projedir”