Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 25 dereceye çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, deniz salyası ile kaplanan Marmara Denizi’nde, su sıcaklığı, 25 derece olarak ölçüldü. En yüksek sıcak deniz sıcaklığı 28,2 derece ile İskenderun'da, en düşük deniz sıcaklığı ise 20 derece ile Rize'de kaydedildi.

Meteoroloji, ülke genelindeki deniz sıcaklığı verilerini paylaştı. Deniz salyasının (müsilaj) etkili olduğu Marmara'da deniz suyu sıcaklıkları da yüksek seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tuzla ve Yalova'da deniz sıcaklığı 25 derece olarak ölçüldü.

Silivri ve Marmara Ereğlisi'nde de sıcaklık 24 derece olarak belirlendi.

Ülke genelinde en yüksek deniz sıcaklığı 28,2 derece ile İskenderun'da ölçülürken, onu 27,5 derece ile İzmir Konak takip etti.

En düşük sıcaklık ise 20 derece ile Rize ve 21 derece ile Trabzon'da ölçüldü.