-MARMARA BÖLGESİ'NDE ŞİDDETLİ RÜZGAR İSTANBUL (A.A) - 22.08.2010 - Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz ve karayel nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ, bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti. İDO'dan alınan bilgiye göre, şiddetli poyraz ve karayel nedeniyle saat 09.45 ve 10.00'daki Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa, saat 10.00'daki Bursa/Kadıköy-Kabataş deniz otobüsü seferleri yapılamadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle saat 15.00, 16.00, 16.30 ve 18.00'de yapılması planlanan Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı ile saat 17.00'deki Bandırma/Yenikapı-Bostancı hızlı feribot seferi de iptal edildi.