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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 -8 derece azalması bekleniyor

21 Eylül 2021 23:20

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağını öngörüyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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