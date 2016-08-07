T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmara, Akdeniz ve Gaziantep'te deprem!

Marmara'da 18.40’ta hissedilen depremin büyüklüğü 3,2 olarak açıklandı

07 Ağustos 2016 21:57

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 18.40 itibariyle hissedilen depremin 11.5 km derinliğinde olduğu belirtildi.

 

Akdeniz'de de deprem

 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 19.08'de Antalya'nın Gazipaşa İlçesi açıklarında Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gazipaşa'ya 98 kilometre uzaklıkta, 26.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem can veya mal kaybına neden olmadı.

 

Gaziantep'te de deprem

 

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem araştırma Enstitüsü verilerine göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi Merkezli 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Akşam saat 19.26 sıralarında yerin 6.9 kilometre derinliğinde oluşan depremi, ev ve iş yerlerinde olanlar hissetti. 

ETİKETLER

marmaradepremistanbuloldu

İlgili Haberler

Kandilli Rasathanesi: Marmara'da ekstra anormal bir durum yok, 7 büyüklüğünde deprem bilgisi sürpriz değil

Fransız uzmanlar 7 ila 8 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini belirtmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24