Marmara, Akdeniz ve Gaziantep'te deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 18.40 itibariyle hissedilen depremin 11.5 km derinliğinde olduğu belirtildi.

Akdeniz'de de deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 19.08'de Antalya'nın Gazipaşa İlçesi açıklarında Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gazipaşa'ya 98 kilometre uzaklıkta, 26.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem can veya mal kaybına neden olmadı.

Gaziantep'te de deprem

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem araştırma Enstitüsü verilerine göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi Merkezli 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Akşam saat 19.26 sıralarında yerin 6.9 kilometre derinliğinde oluşan depremi, ev ve iş yerlerinde olanlar hissetti.