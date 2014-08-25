Marmara Adası'nda bulunan ceset kaybolan gençlerden birine ait çıktı!

Kumburgaz Kamiloba sahilinden kiraladıkları deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan ve önceki gün Marmara Adası yakınlarındaki Gündoğdu Köyü sahilinde bulunan ceset gençlerden birine ait çıktı.

Yaşları 25 ile 30 arasında değişen; Mikail Çelik, Serdar Demir, Doğan Demir, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi 17 Ağustos pazar günü tatil için geldikleri evden sadece havlularını alıp sahile gitti. Bir deniz bisikleti kiralayan 5 kişi bu bisikletle denize açıldı ve bir daha da kendilerinden haber alınamadı. Gençler günlerdir aranıyor.

Cumartesi günü Marmara Adası yakınlarındaki Gündoğdu Köyü sahilinde bir ceset bulundu. Ancak DNA testi sonucu cansız bedenin kayıp 5 gençten Serdar Demir'e ait olduğu ortaya çıktı.

Denize açıldıkları yerden 100 km. uzakta bulundu

Serdar Demir'in cesedi Kumburgaz'dan yaklaşık 100 km uzaklıkta bulundu. Akıntı ve rüzgar gencin cansız bedenini Marmara Adası'nın arka tarafına kadar sürüklemiş.