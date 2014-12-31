Marmara Adası geceyi karanlıkta geçirdi

Balıkesir’in Marmara İlçesi ve ilçeye bağlı adalar, elektrik taşıyan hatların tipide kopması sonucu geceyi karanlıkta geçirdi. Biten cep telefonu şarjlarını dolduramayan kişilere ulaşılamazken ev ve işyerlerinde kalorifer ile ısınan aileler ise geceyi üşüyerek geçirmek zorunda kaldı. Yetkililer, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Baki'nin haberine göre, kar ve tipi, Balıkesir’in ada olan ilçesi Marmara ve çevre adalarda yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Marmara İlçesi ve bu ilçeye bağlı Avşa ve Ekinlik adalarına elektrik taşıyan hatların dün saat 19.00 sıralarında kopması sonucu ilçe halkı geceyi karanlıkta geçirdi. Marmara ve diğer adaların elektrik ihtiyacının Erdek’teki trafodan bağlandığını söyleyen yetkililer, "Hatlarda kopma yaşandı. Ekiplerimiz arızanın nereden kaynaklandığını tespit için çalışmalara devam ediyor. Akımın ne zaman verileceğini şu anda kestirmek zor. Ama çalışıyoruz" dedi.

Cep telefonları kapandı

Özellikle Marmara ve Avşa Adası’nda yaşayan aileler zor anlar yaşadılar. Kalorifer ve elektrik ile ısınan aileler akımların gelmemesi sonucu geceyi üşüyerek geçirdiler. Şarj edemedikleri telefonları kapanan kişiler, merak eden yakınlarına ulaşamazken, deniz ulaşımının yapılamadığı Marmara ve diğer adalarda yaşayan ağır hastaların deniz yolu ile Erdek ve Bandırma’ya sevkleri yapılamadı.

'Zor anlar yaşıyoruz'

Marmara Belediye Başkanı AKP'li Süleyman Aksoy, "Bayağı sıkıntı yaşıyoruz. İlçemiz karanlıkta. Erdek ve Tekirdağ’dan Marmara’ya gelmek isteyen kişileri taşıyan gemi yanaşamayınca dönmek zorunda kaldılar. Biz de hemşehrilerimizi Erdek, Bandırma ve Tekirdağ’da kiraladığımız otellerde ağırlıyoruz. Hava koşulları düzelene kadar bu kişiler misafirimiz olacak" diye konuştu.